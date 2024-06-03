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Editörler : supporters.


03 Haziran 2024 19:06
Varoluşsal sancı

Merhabalar. Ben 26 yaşında genç bir erkeğim. Hayata ve insan ilişkilerine dair problem yaşıyorum. Özet geçmem gerekirse. Kimsenin ne parasına ne hakkına ne bir sevdiğine göz dikmemiş, para hırsı ve açgözlülük nedir pek bilmeyen karşılıksız yardım eden ve arkadaşlarının başarılarıyla çok mutlu olup dertleriyle üzülen birisiyim. Bu tarz insanlar benim çocukluğumda takdir edilip sevgi saygı duyulurken artık günümüzde böyle olmak zarardan başka bir şey getirmiyor diye düşünmeye başladım. Eskiden böyle olmayanlar "boş insan" olarak nitelendirirken artık onların boş değil kendimin boş olduğunu düşünüyorum. Benim gibi olup hayatta sıkıntı çeken veya eskiden sıkıntı çekmiş tavırlarını değiştirerek faydasını görmüş abiler ablalar kardeşler fikirlerinizi tek tek üstüne düşünerek okumak isterim vakit ayırır da yardımcı olursanız teşekkür ederim şimdiden

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