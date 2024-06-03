Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2024 19:31
Düz memuriyetten branşa geçiş
Arkadaşlar merhaba, bir bakanlıkta düz memurum. Başka bir bakanlığa lisans mezuniyetim doğrultusunda mimar olarak geçmem mümkün müdür?

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