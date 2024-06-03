Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 20:19
Uzman ve başöğretmenlik sınavı kalkıyor yerine ...

Cnn Türk'ün haberine göre bunun yerine öğretmenler tıpkı adaylar gibi milli eğitim akademisinde eğitim alacaklar. Eğitimi başarı ile tamamlayanlar uzman öğretmen olabilecek.

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