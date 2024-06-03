Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Haziran 2024 20:53
Disiplin affi

Disiplin affi tsk yi da kapsayacak mi? Bilgisi olan var mi.

Muvazzaf astsubaydim disipsizlik yoluyla resen ilisigim kesildi. Mahkeme karariyla tekrar dönüs mümkünmüdür? Bundan once amirlerimin mobinge ugradim ve fetö dan alindilar. Meslegi geri istiyorum

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