Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 21:14
Mersin İli Hakkında
Merhaba değerli forum üyeleri, doğudan batıya (Mersin) dönüş yapıyorum. Mersin hakkında bilgi alabilir miyim, çalışma durumu ve lojman hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.

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