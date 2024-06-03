Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2024 22:14
Haziran ayı enflasyon tahmini

Haziran ayı enflasyonu kaç çıkar sizce kısmet olursa??


bulaşşıkk
Memur
03 Haziran 2024 22:27

Maaş zam oranını %20 yapacak şekilde çıkacağı çok önceden belli.


Anuşirvann
Genel Müdür
03 Haziran 2024 22:38

2,80 çıkar


freshwind
Şef
03 Haziran 2024 22:46

En az yüzde 2 bile çıksa yüzde 20 zam oluyor, nasıl 20yi geçmeyecekmiş


savcıı
Şube Müdürü
03 Haziran 2024 22:50

Haziran enflasyonu 3 un altında çıkar.2.60 tahminim.

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