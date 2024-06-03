Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Haziran 2024 22:32
Hakkari Merkez'de Ev Arıyorum

Hakkari Merkez'de önceliğim eşyasız kiralık daire son çare eşyalı kiralık daire arıyorum çıkacak veya tanıdığı olan var mı? Mesaj atabilir, yorum yapabilir.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 genel atama dönemiNe zaman ilişik kesmemiz istenir?İcralık polisler tek başlıkAdana toplu kuvvetDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıTemmuz ayı enflasyon farkı ve sözleşme zammıDurdurma verenlerAtama nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı

Sözlük

overlok makinesi 1 sahra çölü tarım uygulamaları 1 zehirli mikrofon 2 Seyyal Taner 2 düğün istemeyen kız 3 Ahmet Uğurlu 1 definecilik 3 cuma hutbesinde içi geçmek 1 Sade soda 1 film replikleri 2

Son Haberler

YİMER 157, 15 bin 552 kişinin kurtarılmasını sağladıÖğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçiMaliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacakYozgat Valiliğinden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına açıklamaElektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?