Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2024 23:22
İkm eş durumu tayini hakkında

Eşim MEB bünyesinde öğretmen, benim yanıma eş durumu tayini yazacak. Ben ise 2 yıl önce Tarsus komisyonuna atandım fakat komisyonun bulunduğu ilden farklı bir ildeki kurumda ikm'yim. Çalıştığım kurum siyasi il sınırları olarak Adana'da olmasına rağmen Tarsus komisyonu memuruyum. Eşim bu nedenle Tarsus'a eş durumu tayini yazabilir mi bilgilendirirseniz çok sevinirim.

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