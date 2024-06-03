Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Haziran 2024 23:27
Verilen ekstra yüzde 15, SSK ve BAĞKUR Emeklisinden de düşülmelidir.

Ocak ayında zam verileceği zamanları çok iyi hatırlıyorum. Vay memur neden yüzde 49 alıyormuş da diğer emekliler neden yüzde 37 alıyormuş muhabbetleri dönüyordu. Bazı basın yayın organları da bu söyleme arka çıkıyordu. Aralarında Sözcü ve Halk TV bile vardı maalesef.

Hakkaniyet gereği temmuzda da herkesin aynı zammı alması gerekir.

Çok Yazılan Konular

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Yeşil pasaportYıllık izin hakkındaTasarruf tedbirleri başlığında esnek çalışma modeli ile ilgili bilgisi olan var mı?Güncel Zam oranıMemur intihar ederse hakları yakınlarına devrolur mu?20-21 Haziran idari izin olur muKamudaki Teknik personellerin maaş düzenlemesi2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!

Sözlük

dondurmacı 3 ağrı'da çıplak gezen vatandaş 2 definecilik 3 sinyal 2024 1 Bugün olanlar 7 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2 en sevdiğim böcek 1 Ahmet Uğurlu 1 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 2 iyi bayramlar temennisi 1

Son Haberler

YİMER 157, 15 bin 552 kişinin kurtarılmasını sağladıÖğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçiMaliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacakYozgat Valiliğinden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına açıklamaElektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?