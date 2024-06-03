Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Haziran 2024 23:29
Lgs sınavi eksik imza

Dün Lgs sınavında gozetmendim ve birimci oturumda öğrencilerin optiklerine imza atmayi unuttum, başkan hatirlatmadi zaten kendisi de unutmuş durumu 2. Oturumda ben farkettim

Çocukların kitapçık kodunu ben kontrol ettim yoklama listesine ben geçirdim bir sknti yoktu, fotoğraf altına çocuklara imza da attırdım.ama bizim imzalar eksik

Olayi farkedince bina sorumlusuna söyledim tutanak tutalım dedim ama pek oralı olmadı, başkanın da pek umrumda değildi birsey olmaz diyip gecistirdi ama benim içim içimi yiyor Allah rızası için biri çocuklara birsey olmaz desin lutfen kırıcı yorum yapmayın zaten kötüyüm

Ben bana verilecek cezayı sormuyorum çocukların kağıtlarının okunacağından emin olmak istiyorum şimdiden tesekkurler


gıdaaa
Aday Memur
03 Haziran 2024 23:34

Hocam siz imza atmadınız diye çocukların optikleri niye okunmasın, bu kadar dert etmeyin belliki bin


Memur4179
03 Haziran 2024 23:41

Herşeyi görüp te imzaları görmemeniz pek inandırıcı değil. Farzedelim ki unuttunuz.Bina listesinde ,öğrenci yoklama listesinde imzanız var.Optik okuyucu cevapları okuduğundan sorun olmaz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Lgs sınavında yaptığım hatadan ceza alır mıyım?Maalesef hata yaptım, sıkıntı olur mu?Bayram tatili 9 gün olur mu ?İl dışıLGS Görevinde Başkanın Yaptığı Hataİl dışı tayinde çok az okul ve şehir açılmış2024 ildışı ingilizce puan ve tercih paylaşımıÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliğiÇok programlı anadolu lisesi hakkındaYusuf Tekin istifa etmeli mi?

Sözlük

Seyyal Taner 2 güne bir şiir bırak 3 overlok makinesi 1 hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 3 zehirli mikrofon 2 film replikleri 2 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 iyi bayramlar temennisi 1 definecilik 3 Bugün olanlar 7

Son Haberler

YİMER 157, 15 bin 552 kişinin kurtarılmasını sağladıÖğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçiMaliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacakYozgat Valiliğinden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına açıklamaElektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?