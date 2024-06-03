Lgs sınavi eksik imza

Dün Lgs sınavında gozetmendim ve birimci oturumda öğrencilerin optiklerine imza atmayi unuttum, başkan hatirlatmadi zaten kendisi de unutmuş durumu 2. Oturumda ben farkettim

Çocukların kitapçık kodunu ben kontrol ettim yoklama listesine ben geçirdim bir sknti yoktu, fotoğraf altına çocuklara imza da attırdım.ama bizim imzalar eksik

Olayi farkedince bina sorumlusuna söyledim tutanak tutalım dedim ama pek oralı olmadı, başkanın da pek umrumda değildi birsey olmaz diyip gecistirdi ama benim içim içimi yiyor Allah rızası için biri çocuklara birsey olmaz desin lutfen kırıcı yorum yapmayın zaten kötüyüm

Ben bana verilecek cezayı sormuyorum çocukların kağıtlarının okunacağından emin olmak istiyorum şimdiden tesekkurler