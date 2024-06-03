Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Haziran 2024 23:39
İller arası başvurular 24 Haziran!

Selamlar Arkadaşlar, Bakanlıkta çalışan arkadaşımdan aldığım bilgiyi paylaşmak istedim, Başvurular 24 Haziranda..Özellikle Şehir Hastanelerinin bütün branş kontenjanlarında çok açık varmış...


theawesimum
Aday Memur
03 Haziran 2024 23:51

Eş durumu tayini hakkında bilginiz var mı hocam peki

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

PDC GÜNCELLENMİŞsaglik bakanligi mazeret tayiniMal bildirim beyannamesi hakkındaTürk kızılay ı ile sağlık bakanlığı arasında tatinşehir hastanelerin teşvik ödemesi Lisans tamamlama hakkındahemşire saçmalığı2024 kpssatama kurasıFizyoterapist becayiş

Sözlük

Seyyal Taner 2 güne bir şiir bırak 3 overlok makinesi 1 hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 3 zehirli mikrofon 2 film replikleri 2 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 2 iyi bayramlar temennisi 1 definecilik 3 Bugün olanlar 7

Son Haberler

YİMER 157, 15 bin 552 kişinin kurtarılmasını sağladıÖğretmenler MEB'deki ani kararlardan şikayetçiMaliye sürekli zarar eden şirketin kapısını çalacakYozgat Valiliğinden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına açıklamaElektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?