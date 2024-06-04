Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2024 00:23
Şemdinlideki hukuksuzluk
Hakkaride çalışan varmı, durum nedir sayın müdür , ilçe müdürünün ve memurların arkasındamı

atmaca67
Aday Memur
04 Haziran 2024 00:24

ne olduki kısaca anlatirmisin


Ankaralımemur41
Memur
04 Haziran 2024 00:59
faruk sezerin twitter sayfasına biraz göz at.Konu heryere cekilebilir bir konu eksik yanlış bilgi paylaşımı farklı yere götürür meseleyi burda
atmaca67, 1 saat önce

ne olduki kısaca anlatirmisin

Toplam 2 mesaj

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