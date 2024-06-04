Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Haziran 2024 01:07
Çok Acil Çok
arkadaşlar eşim bir belediyede memur ben farklı şehirde il müdürlüğü olmayan bir kurumda memurum mecbur kurumlar arası geçiş yapmam gerek ama adam bulamıyoruz ne yapmamız gerek lütfen akıl verin ?

murderuo
Daire Başkanı
04 Haziran 2024 01:30

kaymakamlıpa git alırlar

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