Çok Acil Çok

arkadaşlar eşim bir belediyede memur ben farklı şehirde il müdürlüğü olmayan bir kurumda memurum mecbur kurumlar arası geçiş yapmam gerek ama adam bulamıyoruz ne yapmamız gerek lütfen akıl verin ?

arkadaşlar eşim bir belediyede memur ben farklı şehirde il müdürlüğü olmayan bir kurumda memurum mecbur kurumlar arası geçiş yapmam gerek ama adam bulamıyoruz ne yapmamız gerek lütfen akıl verin ?