Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 01:30
Rahatımı dışına çıkmaya hazırım. Bu yaz nasıl 50 bin TL kazanabilirim?

Bugüne kadar hiç DYK açmadım. Ek ders minimum aldım. Sınav görevi toplamda 10 yılda üç kez filan almışımdır. Ama artık paraya ihtiyacım var. Şu üç ay içinde ortalama 50 bin TL kazanmak için ne(ler) yapabilirim?

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