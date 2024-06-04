Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 01:43
il dışı atama hakkında
bursa dışında sınıf öğretmeni olan arkadaşlarım varsa bir şey öğrenmek istiyorum. il dışı tayin sayfasına girip bursa da hangi okullar açık yazabilir mi bir zahmet ben Bursa'da olduğum için göremiyorum da

Entellektüelizm
Şube Müdürü
04 Haziran 2024 02:13
mebbisten gir, okul sekmesinin olduğu yerde indir var. tıklayınca tüm listeyi indiriyor
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