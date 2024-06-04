il dışı atama hakkında

bursa dışında sınıf öğretmeni olan arkadaşlarım varsa bir şey öğrenmek istiyorum. il dışı tayin sayfasına girip bursa da hangi okullar açık yazabilir mi bir zahmet ben Bursa'da olduğum için göremiyorum da

bursa dışında sınıf öğretmeni olan arkadaşlarım varsa bir şey öğrenmek istiyorum. il dışı tayin sayfasına girip bursa da hangi okullar açık yazabilir mi bir zahmet ben Bursa'da olduğum için göremiyorum da