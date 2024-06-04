Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Haziran 2024 08:56
Mal bildirimi yardım

Arkadaşlar arsa satışı sonucu bankadan değil elden alınan para için ek mal bildirimi gerekir mi , bir de rayiç fiyattan mı bildirmek lazım yoksa kaça satıldıysa o fiyattan mı yardımcı olursanız sevinirim.

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