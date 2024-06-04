Jandarma Personeli Eş Tayini

Nişanlımın tayini çıkmadı doğuda X bir şehirde. Ben memleketime tayin isticem büyük ihtimal çıkıcak batıya y şehrine.( kadrolu öğretmenim) nişanlımı eş durumuyla yanıma alabilir miyim sıkıntı çıkar mı( 1 yılı doğuda geçireceğine batıda yanımda geçirsin istiyorum. kendi ve eşinin doğum yerinde görev yapamıyormuş bunu biliyorum ama bizimki geçici bi kalış olacak. Seneye farklı bi batı şehrine tayin isticez zaten) bu hususta tecrübeli olanlar cvp yazarsa sevinirim teşekkür ederim..

Nişanlımın tayini çıkmadı doğuda X bir şehirde. Ben memleketime tayin isticem büyük ihtimal çıkıcak batıya y şehrine.( kadrolu öğretmenim) nişanlımı eş durumuyla yanıma alabilir miyim sıkıntı çıkar mı( 1 yılı doğuda geçireceğine batıda yanımda geçirsin istiyorum. kendi ve eşinin doğum yerinde görev yapamıyormuş bunu biliyorum ama bizimki geçici bi kalış olacak. Seneye farklı bi batı şehrine tayin isticez zaten) bu hususta tecrübeli olanlar cvp yazarsa sevinirim teşekkür ederim..