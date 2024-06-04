Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Haziran 2024 09:13
Jandarma Personeli Eş Tayini
Nişanlımın tayini çıkmadı doğuda X bir şehirde. Ben memleketime tayin isticem büyük ihtimal çıkıcak batıya y şehrine.( kadrolu öğretmenim) nişanlımı eş durumuyla yanıma alabilir miyim sıkıntı çıkar mı( 1 yılı doğuda geçireceğine batıda yanımda geçirsin istiyorum. kendi ve eşinin doğum yerinde görev yapamıyormuş bunu biliyorum ama bizimki geçici bi kalış olacak. Seneye farklı bi batı şehrine tayin isticez zaten) bu hususta tecrübeli olanlar cvp yazarsa sevinirim teşekkür ederim..

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