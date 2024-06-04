Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2024 09:23
Sözleşmeli Personel Askerlik
6 aylık sözleşmeli personelim askerliğimi yedek astsubay olarak yapmak istiyorum eğer olurda astsubaylık çıkarsa bu sözleşmemi ve yıllık izinlerimi nasık etkiler

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