Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 09:31
İl Emri - İller arası atama

Şu anki iller arası atama sürecinde atanan kişinin öğretmen olan eşi için eş durumundan ataması için il emri durumu var mıdır?


shadesofcool
Aday Memur
04 Haziran 2024 09:40

il emri özür grubundan sonra veriliyor. Keyfi bir uygulama verilebilir de verilmeyebilir de. Son yıllarda ağustos ayında hep verildi. Şu an iller arası isteğe bağlı yer değiştirme var ve bu tayinde il emri yok. Mazeretiniz varsa bu tayinden sonra özür grubuna başvurabilir ve il emrini bekleyebilirsiniz.


llfenerli34ll
Memur
04 Haziran 2024 09:50

İl emri bundan sonra olmayacak bakan talimat verdi


majesteleri7
Şube Müdürü
04 Haziran 2024 09:59

İl emri mil emri yok kimin yanında boş varsa oraya


elemanaraniyor
Memur
04 Haziran 2024 10:27

Ciddi misin? Kaynak var mı? Zaten son dönemlerde il emri değil de ilçe emri uyguluyorlardi

llfenerli34ll, 2 saat önce

İl emri bundan sonra olmayacak bakan talimat verdi


shadesofcool
Aday Memur
04 Haziran 2024 10:51

ilçe emri uzun yıllardır verilmiyor. İl emri veriliyor. en son 2019 yılında verildi diye hatırlıyorum.

elemanaraniyor, 57 dk. önce

Ciddi misin? Kaynak var mı? Zaten son dönemlerde il emri değil de ilçe emri uyguluyorlardi


shadesofcool
Aday Memur
04 Haziran 2024 10:56

Resmi bir kaynak yok fakat bakanımız sıcak bakmıyor il emrine. Zaten verilen il emirlerinden dolayı bir çok yer dolu ve ne il içinde ne de dışında yer değiştirmek mümkün. En azından eşleri memur olan kişiler en çok ihtiyaç olan yerlerde birleştirilebilir.

elemanaraniyor, 57 dk. önce

Ciddi misin? Kaynak var mı? Zaten son dönemlerde il emri değil de ilçe emri uyguluyorlardi

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