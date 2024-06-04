Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2024 09:43
İcra katibi taşıma silah ruhsatı

Arkadaşlar kadrolu icra katibi olarak görev yapmaktayım. Can güvenliği sebebiyle silah taşıma ruhsatına başvurmayı düşünüyorum. Daha önce taşıma harcını ödeyip, can güvenliği sebebiyle böyle bir talepte bulunan oldu mu ? Teşekkür ederim.


Yunus7878
Aday Memur
04 Haziran 2024 10:49
eğer hakkinda tehditten kaynakli sorusturma ve ya kavusturma asamasinda olan bir dosya varsa bunlari sunarak alabilirsin

İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
04 Haziran 2024 10:58

Haciz işleri sıkıntılı. Millete atar gider yapmamak lazım.

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