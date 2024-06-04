Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Haziran 2024 10:29
Kitlerde Tayin

Herkese merhaba kitlerde eş durumu tayini hakkında bilgisi olan var mı özelde çalışan eşin yanına gidilebilir mi başka şehire veya nasıl gidilebilir imkan var mı?

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