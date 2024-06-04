Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2024 10:39
pomem ben sorunu

merhaba arkadaşlar pomem de yanaktaki ben için genel sağlıkta sorun olur mu acaba et beni değil mercimek kadar yüzeysel ben

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