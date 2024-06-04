Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2024 10:46
Maaşlar erken yatacak mı ?

Maaşlar erken yatar mı ? Yatarsa hangi tarih baz alınır?


ExpertE
Genel Müdür
04 Haziran 2024 11:03

Yatması gerekir ama sanmıyorum,yatıracaklarsa da 14'ü olur sadece daha erkene almazlar.

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