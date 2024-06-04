Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2024 11:06
Eş durumu atamalarında kütük?e veriliyor mu?
Eş durumu atamalarında kütüğüne verilen var mı veya çevrenizde böyle bir örnek var mı?

MalatyaSevdalısı
Aday Memur
04 Haziran 2024 11:07
Forumlarda soruma cevap aradım; ancak bulamadım. Deneyimli olan ve paylaşacak olan herkese teşekkürler.
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