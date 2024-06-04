KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


04 Haziran 2024 11:07
Web Tasarımı ve Kodlama'dan DGS ile hangi bölüme geçmek mantıklı olur?

Bir taraftan çalıştığım için ikinci öğretim bir bölüm olursa gidebilirim fakat onun dışında aöf den devam etmeyi düşünüyorum. Düşüncelerinizi bekliyorum.

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