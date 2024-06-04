Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Haziran 2024 11:39
engelli memur tayin hakkında dava açan ve sonuçlanan var mı arkadaşlar

merhabalar defterdarlığa atandım %43 engelim var kalp kapakçıklarım değiştiği için, tayin dilekçem red geldi. şimdi ne yapabilirim. dava açma süresi ne kadar. dava ne zamana sonuçlanır son olarak da tayin alan arkadaşlar varsa eğer kararlarını özelden atabilir mi

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