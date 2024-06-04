Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2024 11:53
İlişik kesme tarihi ve maaş

Arkadaşlar merhaba 28 Haziran da ilişik kesip 10 Temmuz gibi ŞARK da başlama yapacağım Temmuz maaşım kesintili mi yatacak ve geçmi yatacak bilgisi olan varsa aydınlatırsanız sevinirim


fani_madida
Daire Başkanı
04 Haziran 2024 12:11

10 unda başlama yaparsan o ay maaş yetişmez, diğer ay çift maaş alırsın.


franke1383
Aday Memur
04 Haziran 2024 12:11

Maaşlar ayın ilk 7-8 gününde hesaplanıyor ,bu tarihten sonra gittiğin yerde başlama yaparsan maaşını bir sonraki ay alırsın ,yani iki maaş birden alırsın.ben 18 inde şarkta başlama yaptım böyle oldu,maaşsız bir ay zorlamazsa keyfine göre başlamanı yaparsın.


Adige6016
Aday Memur
04 Haziran 2024 12:17

Bir sonraki ay çift maaş alma işi eskiden di. Her ayın 7 sinden sonra hangi gün başlama yaparsan yap önemli değil ek bordro yapılır ve en geç bir hafta içinde maaşın yatar. Sonraki ayı beklemesezsin.


Memurbely9900
Aday Memur
04 Haziran 2024 12:59

Peki son olarak geç de olsa normal zamanda da olsa maaş ve terör eksik mi yatar normal mi


Memurhaps
Şube Müdürü
04 Haziran 2024 13:01
Terör tazminatı çalıştıktan sonra verilir 10 temmuzda başladığında 23 günlük tazminat 10 ağustosta yatar. Maaş gibi değil
Memurbely9900, 23 dk. önce

Peki son olarak geç de olsa normal zamanda da olsa maaş ve terör eksik mi yatar normal mi


akbey aslan
Şef
04 Haziran 2024 13:02
Ben şark görevine 12 ağustos 2022 de başladım maaşım 19 unda yatmisti
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