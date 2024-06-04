Sağlık Bakanlığı sürekli işçi mazeret tayin talepleri

Bilindiği üzere bakanlık nezdinde bulunan sürekli işçilerin tayin dönemi mayıs ayı. Bu sene öncelikli olarak havuz tayini öncesi mazeret talepleri alındı. Sonrasında havuz tayin başvuruları alındı. Ne güzeldir ki havuz tayinlerinin kurası youtube'dan canlı olarak yayınlanacak ve bayramdan önce açıklanmış olacak. Fakat ne hikmettir ki, havuz tayinleri ile bir tutulan ve senede yalnızca bir kez mayıs ayında talep toplanıp bir kez değerlendirilen eğitim, sağlık, eş durumu vs mazeret taleplerinin hangi tarihte açıklanacağı hususunda hiçbir bilgi yok. Bakanlığı arayınca da aynı bilgiyi veriyorlar. Mantıken öncelikle mazeret taleplerini değerlendirilip atamalarını yapıp sonrasında boş kadrolara havuzdan talep edenlere ilişkin kura çekilmesi gerekiyor ama bakanlık mazeretleri ne zaman açıklayacağına dair hiçbir bilgi paylaşmıyor. Konu hakkında bilgisi olan varsa ve paylaşabilirse sevinirim.
Bilindiği üzere bakanlık nezdinde bulunan sürekli işçilerin tayin dönemi mayıs ayı. Bu sene öncelikli olarak havuz tayini öncesi mazeret talepleri alındı. Sonrasında havuz tayin başvuruları alındı. Ne güzeldir ki havuz tayinlerinin kurası youtube'dan canlı olarak yayınlanacak ve bayramdan önce açıklanmış olacak. Fakat ne hikmettir ki, havuz tayinleri ile bir tutulan ve senede yalnızca bir kez mayıs ayında talep toplanıp bir kez değerlendirilen eğitim, sağlık, eş durumu vs mazeret taleplerinin hangi tarihte açıklanacağı hususunda hiçbir bilgi yok. Bakanlığı arayınca da aynı bilgiyi veriyorlar. Mantıken öncelikle mazeret taleplerini değerlendirilip atamalarını yapıp sonrasında boş kadrolara havuzdan talep edenlere ilişkin kura çekilmesi gerekiyor ama bakanlık mazeretleri ne zaman açıklayacağına dair hiçbir bilgi paylaşmıyor. Konu hakkında bilgisi olan varsa ve paylaşabilirse sevinirim.