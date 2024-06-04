Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Haziran 2024 13:30
Adalet Bakanlığında Şef olarak çalışan DHMİ'ye iş makinesi sürücü olarak atanırsa şef olarak başlaya

Adalet Bakanlığında Şef olarak çalışan DHMİ'ye iş makinesi sürücü olarak atanırsa, atandığı kurumda şeflik ünvanı ile başlayabilir mi ?


kimlikalalım
Aday Memur
04 Haziran 2024 13:47

gideceğin yere işçi olarka

Toplam 1 mesaj

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