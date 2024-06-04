Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Kapalı
04 Haziran 2024 14:21
12 il kapsamında geri dönmek

Merhabalar hocalarım Van?dan Mersinin bi ilçesine tayin ile gelmiştim ama burada yapamadım geri dönmeyi çok istiyorum ama çok korkuyorum böyle bi deneyim yaşayan var mı 12 il kapsamında geldiği yere dönen dışardan bakınca nasıl algılanır. Burada her gün okulda çok üzülüyorum.

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