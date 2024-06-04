Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 14:29
Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Sözleşmeli Öğretmen ve Zorunlu Hizmetini Tamamlamış Kadrolu Öğretme

Merhaba hocalarım,

1/1 olan bir okulda çalışan eşlerden biri zorunlu hizmet yükümlüsü sözleşmeli öğretmen, diğeri ise zorunlu hizmetini tamamlamış kadrolu öğretmen ise bu durum "sözleşmeli öğretmenin" zorunlu hizmetini erteletip o ilde eş durumu mazereti ile kalmasını sağlar mı?


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
04 Haziran 2024 14:41

Sözleşmeli öğretmenin yer değiştirme hakkı yok.Kadrolu eş sözleşmelinin okuluna gidebilir

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