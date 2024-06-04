Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 14:43
Üniversite Daire Başkanlıkları Döner Sermaye Kurabilir mi?

Not: Konu bu alana uymayabilir, uygun kategori bulamadım.

Üniversiteler Öğretim vs alanı üzerinden kendilerine döner sermaye kurabiliyorlar.

Ancak Daire Başkanlıkları "Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı" gibi birimler acaba Döner sermaye kurup gelir elde edebilir mi?

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