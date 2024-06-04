Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 15:29
İller Arası Tayin Tekrarlanır Mı?

İller arası/ İl dışı tayininde çok az yer açılmış hatta bazı iller hiç açmamış. Bu durumda geçen yıl gibi tayin tekrarlanır mı acaba

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