Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2024 15:45
es durumu hakkinda

bekar iken 2024 ocak iller arası ile maraşa geldim eşim aynı ünvanda adanada tekniker fakat 3+1 li ve 1 buçuk yıldır çalışıyor. eş durumu tayini istedim, pdc doluluk oranına bakarsak adana daha düşük yani personel ihtiyacı adananın var, eş durumu tayinim reddedilir mi?

Çok Yazılan Konular

PDC Güncellenmişsaglik bakanligi mazeret tayiniİller arası başvurular 24 Haziran!Eş durumu tayiniTürk kızılay ı ile sağlık bakanlığı arasında tatinhemşire saçmalığıFizyoterapist becayişSosyal çalışmacı maaşıDERECE KIDEMYoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.

Sözlük

en sevdiğim çiçek 2 güne bir şiir bırak 2 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 2 kırıcı olmak 2 dünya bisiklet günü 1 suudi arabistan tarım çalışmaları 3 şaka maka sözlüğe ilginin iyice azalması 7 o halde herkes nerede 1 overlok makinesi 1 cenaze levazımatçısı 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya yükseldiKemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'a manevi tazminat ödeyecekErdoğan'dan dünyaya çağrı: İsrail barbarlığına karşı açık tavır koyunŞehit pilotlar yarın memleketlerine uğurlanacakHava sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek

Editörün Seçimi

2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?