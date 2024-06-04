Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Haziran 2024 16:00
belediye avukat
muğla ilçe belediyesinde kadrolu avukatım. izmir ankara veya istanbul belediyelerinde benim gibi kurum avukatı olup yer değiştirmek isteyen varsa bana ulaşabilir

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