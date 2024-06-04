Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2024 16:17
Temmuz-Ocak ayı enflasyon 10'u geçmezse ne olur?

Sadece toplu sözleşme zammı olan %6 yı mı alacağız maaş artışı olarak?


Yasin7934
Aday Memur
04 Haziran 2024 16:48

Tis görüşmeleri gereği ilk 6 ay için belirlenen %6 oranında zam uygulanır.

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