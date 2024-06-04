Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Haziran 2024 16:19
Manas ve Yesevi Üniversiteleri Hakkında

Merhaba; Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi ve Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesinde akademisyen maaşları ne civarda bilgisi olan var mı acaba?

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