Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Haziran 2024 17:15
2 yıllık kadrolu nakil
kız arkadaşım sözleşmeliden kadroya geçti 2 yıldır çalışıyor. naklen tayin veya nakil olabilir mi üniden üniye . üniden üniye nakil olmak çok mu zor.

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