Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 18:14
Eş durumu tayini hk. ACİL

Merhabalar, Ağustos ayında eş durumu tayini yazacağım eşimin yanına. Eşim Adalet bakanlığında X ili komisyonunda devlet memuru. Çalıştığı yer ise aynı komisyonun bir kurumu fakat siyasi olarak farklı il sınırları içinde. Görev yeri belgesinde X ilinin ismi de yazıyor, bağlı olduğu ve memuru olduğu X ili komisyonuna eş durumu tayini yazabilir miyim?

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