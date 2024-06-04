Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2024 18:24
Emekli İkramiyesi Temmuz Zammı

Değerli arkadaşlar bugünlerde kendi isteğiyle emekli dilekçesi verip Haziran maaşını aldıktan sonra 16 Haziran ve daha sonraki günlerde ilişik kesilince Temmuz maaş zammı emekli ikramiyesine yansıyor mu , yoksa illaki Temmuz maaşını almak mı gerekiyor

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 genel atama dönemiMesleğini çok seven birinin, hayattan soğumasıDurdurma verenlerNe zaman ilişik kesmemiz istenir?Temmuz ayı enflasyon farkı ve sözleşme zammı2024 yılı istihdam yeri açıklayan iller27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlık

Sözlük

cuma hutbesinde içi geçmek 4 film replikleri 4 verilen selamı almamak 2 sahra çölü tarım uygulamaları 1 cenaze levazımatçısı 1 anahtar tv 2 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1 en sevdiğim böcek 1 saatleri ayarlama enstitüsü 2 güne bir şiir bırak 2

Son Haberler

'Bağcılar'da çocuklara cinsel istismar' davasında kararBorsa günü düşüşle tamamladıCumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyorAvukat, merdiven boşluğunda başından vurulmuş, yaralı bulunduSapanca Bungalov Tatili Neden Bu Kadar Popüler?

Editörün Seçimi

2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?