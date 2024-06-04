Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2024 18:24
Temmuz zammından yararlanmak için ne zaman emeklilik dilekçesi vermeliyim

Değerli arkadaşlar bugünlerde kendi isteğiyle emekli dilekçesi verip Haziran maaşını aldıktan sonra 16 Haziran ve daha sonraki günlerde ilişik kesilince Temmuz maaş zammı emekli ikramiyesine yansıyor mu , yoksa illaki Temmuz maaşını almak mı gerekiyor


ertdgr
Aday Memur
04 Haziran 2024 19:03
yansır. farkını alırsın

orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2024 19:09

Tavsiyem 15 temmuz da maaşınızı alıp emekli olmanızdır.

15 temmuzda normal memur maaşınızı alıp ayrıca 1-14 temmuz memur maaş farkınıda hak etmiş olursunuz.

Diğer türlü emekli ikramiye ve maaşınızı alırsınız ancak 14 günlük farktan mahrum kalırsınız.


rumeli
Memur
04 Haziran 2024 19:19

Cebaplarınız için teşekkür ediyorum benim için önemli olan ikramiyeyi zamı olarak alabilmek


TheLuck
Aday Memur
04 Haziran 2024 20:57

1 Temmuz dan önce ilişik kesersen ikramiye farkını alamazsın.


Tire 1922
Aday Memur
04 Haziran 2024 22:20

Bende temmuz 18 dilekçe verıp ayrılacağım

rumeli, Dün

Cebaplarınız için teşekkür ediyorum benim için önemli olan ikramiyeyi zamı olarak alabilmek


hurgenerall
Memur
04 Haziran 2024 22:24
Haziran maaşını alıp öyle ilişik kesmen gerekiyor.yani en erken 16 Haziran ve sonrasında....yoksa katsayı artışından faydalanamazsın .

rumeli
Memur
04 Haziran 2024 22:32

Hayırlı olsun inşallah

TheLuck, Dün

1 Temmuz dan önce ilişik kesersen ikramiye farkını alamazsın.


rumeli
Memur
04 Haziran 2024 22:37

Hayırlı Olsun İnşallah

Tire 1922, Dün

Bende temmuz 18 dilekçe verıp ayrılacağım


Mustafa60
Şef
05 Haziran 2024 05:27
Emekli ikramiyesini hacizden kurtarma yolu var mı arkadaşlar. İhtiyaç kredisinden dolayı hacizli olmuştum. icra iş bankasına. maaş bankası iş bankası değil. ikramiyeyi ziraate istedim bilgisi olan varsa sevinirim.

SszPls
Aday Memur
05 Haziran 2024 09:07
ikramiye haczi daha sgk bankaya ikramiyeni göndermeden yapılan bi işlem banka görmeden doğrudan alacaklıya gider para. sonuç olarak paranı kurtaramazsın. tek kaçar yolu icra dairesinin işlemi geç yapması oda düşük bir ihtimal
Mustafa60, 8 saat önce
Emekli ikramiyesini hacizden kurtarma yolu var mı arkadaşlar. İhtiyaç kredisinden dolayı hacizli olmuştum. icra iş bankasına. maaş bankası iş bankası değil. ikramiyeyi ziraate istedim bilgisi olan varsa sevinirim.
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