Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2024 18:36
Hissedilen zam

Arkadaşlar şu an zaten maaş vergi diliminden dolayı kesintide , toplamda 45 bin maaş aldım Mayıs ayında. Şimdi sorum şu, eğer temmuzda %20 zam gelirse benim maaşa ne kadar katkısı olacak? Direkt 54 bine çıkacak mı ?

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