KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


04 Haziran 2024 18:50
Kafatasındaki şişlik

Hiç POMEM sınavlarına girmedim? Benim sorum kafamın arkasında şişlik var 3 cm civarı ama saçım çok kısayken belli oluyor, çok dikkatli bakınca. Saçım 2 cm uzadığında belli bile olmuyor. Bu sorun teşkil eder mi? Sağlık nasıl işliyor? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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