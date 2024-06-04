Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 19:02
4/b Sözleşmeli Öğretmen İken Kpss Puanı İle Kadroya Geçenlerin Memuriyete Başlama Tarihi

Sözleşmeli öğretmenlikten KPSS puanı ile kadroya geçtim memuriyete başlama tarihi mebbis ekranında kadrolu başladığım tarih gözüküyor.Ancak eskiden memuriyete başlama tarihim sözleşmeli başladığım tarih gözüküyordu(hizmet birleştirme yapmıştım) şimdi değiştirmişler. SSK kamu yazıyor sözleşmeli çalıştığım okul karşısında sözleşmeli personel yazıyor.Görev kaydında okulun adıda yazmıyor Manisa/Kula SSK kamu yazıyor.kpss olmadan direk kadroya geçenlerin memuriyet başlama tarihleri sözleşmeli başladıkları tarih yazıyor haksızlık yapılıyor benim gibi durumda olanlarda ne yazıyor acaba?dilekçe yazdım ama bakalım.şu an İstanbul da çalışıyorum.istanbul il MEB SSK kabul etmiyor diyor.1,5 sene sözleşmeli çalışmışlığım var ama 1,5 sene memuriyet başlama tarihim geriden geliyor.2007 de sözleşmeliydim 2008 de KPSS ile kadroya geçtim .memuriyet başlama tarihimin 2007 yaptırmıştım yıllar evvel kanun çıkmıştı (sözleşmeli başlanılan tarih baz alınacak diye )şimdi kontrol ettiğimde 2008 yapıp değiştirmişler.benim gibi olanlar var mı ?

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