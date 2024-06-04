Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Haziran 2024 19:23
Bayram tatili 9 gün oldu
Arkadaşlar kurban bayramı tatili 9 gün oldu,

Brse
Aday Memur
04 Haziran 2024 20:13

Bürocuların keyfi yerinde. Sokakta çalışan polise 9 dk bile izin yok. .hayirli isler


kripto1982
Şube Müdürü
04 Haziran 2024 20:23
Aynen devrem grubta yardırmaya devam
Brse, 17 dk. önce

Bürocuların keyfi yerinde. Sokakta çalışan polise 9 dk bile izin yok. .hayirli isler

Toplam 2 mesaj

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