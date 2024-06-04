Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2024 19:35
Koruma ve Güvenlik memuruna verilmeyen idari izin
Bu bayramlarda Güvenlik görevlisi hariç tüm personele verilen idari izinden güvenlik görevlisi olarak görev yapanlar faydalanamıyor mu

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