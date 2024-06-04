Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 19:57
E-okula girebiliyor musunuz ?

Arkadaşlar eokula giriş yapamıyorum meb ajanda üzerinden de olmuyor siz giriş yapabiliyor musunuz ?


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
04 Haziran 2024 20:02

hiçbir şekilde giremiyorum, karneleri geçen hafta yapmıştım oradan kurtuldum ama bu sefer de günlük devamsızlık giremiyorum


ercanizma
Memur
04 Haziran 2024 21:21

Telefonda eokul uygulaması var ordan giryorum . Aynı şifreyi web de kullanıyorum şifre yanlış diyor

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