Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 20:12
İL DIŞI İZMİR SOSYAL BİLGİLER HANGİ OKULLAR AÇILMIŞ

Bir arkadaşımız buraya yazabilir mi? Branşım farklı o yüzden yazıyorum .Şimdiden teşekkür ederim

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