Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2024 20:46
Fazla çalışma izni

Ben 1 aylık infaz koruma memuruyum vardiyada çalışıyorum. 1 Yılımı doldurmadım yıllık iznim yok fakat aynı meslekte çalışan bir arkadaşımdan yıl sonunda vardiyada çalıştığımdan dolayı fazla çalışma izni alacağım söylendi. Böyle bir şey gerçekten var mı ?

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