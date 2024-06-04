Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Haziran 2024 20:55
İl içi Kararname

Sayın hocalarım, il içi kararnamelerinin çıkması bayramdan sonraya kalır mı? 14 Haziran tarihinde işlerimi halledip memleketime dönerim diye hesap ediyordum kendimce.

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